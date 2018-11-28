В Каменске-Уральском за взятку оштрафовали стоматологическую клинику, которая работала без лицензии

09:33 | 30.11.2018

mkset.ru

В Каменске-Уральском стоматологическая клиника ООО «СК «ВиТаВлаДент» оштрафована на 1 млн рублей за попытку дать взятку сотруднику полиции.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в марте 2018 года в клинике проводилось оперативно-розыскное мероприятие «проверочная закупка», в ходе которой выяснилось, что медицинская помощь оказывается без лицензии.



Чтобы избежать привлечения к ответственности, директор клиники предложил сотруднику полиции взятку в размере 50 тысяч рублей. О данном факте страж порядка сообщил в прокуратуру.