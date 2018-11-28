Подпишись на МК-Урал
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Новости дня


09:33 | 30.11.2018

mkset.ru

В Каменске-Уральском за взятку оштрафовали стоматологическую клинику, которая работала без лицензии

В Каменске-Уральском стоматологическая клиника ООО «СК «ВиТаВлаДент» оштрафована на 1 млн рублей за попытку дать взятку сотруднику полиции.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в марте 2018 года в клинике проводилось оперативно-розыскное мероприятие «проверочная закупка», в ходе которой выяснилось, что медицинская помощь оказывается без лицензии.

Чтобы избежать привлечения к ответственности, директор клиники предложил сотруднику полиции взятку в размере 50 тысяч рублей. О данном факте страж порядка сообщил в прокуратуру.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог




Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

11:53 | 30.11.2018
За ночь из центральной части Кургана вывезли 530 тонн снега

11:52 | 30.11.2018
122-летие Жукова: в Екатеринбурге возложат цветы к памятнику великого полководца

11:28 | 30.11.2018
Завершено расследование убийства женщины, труп которой нашли в районе гаражей на Маневровой

11:00 | 30.11.2018
Двум уральцам вынесли приговор: одному – за убийство, второму – за укрывательство

10:35 | 30.11.2018
В Екатеринбурге выбрали учителя года – 2018

10:24 | 30.11.2018
На улице Сурикова задержали студентов, наносивших на дома граффити с рекламой наркотиков

10:13 | 30.11.2018
В Екатеринбурге у предпринимателя изъяли почти 40 литров нелегального алкоголя

10:00 | 30.11.2018
Атомные города Свердловской области получат по 150 млн рублей

09:49 | 30.11.2018
Ночью в Екатеринбурге загорелся пункт приёма макулатуры

09:44 | 30.11.2018
С 1 декабря заработная плата сотрудников Группы «Уралкалий» будет проиндексирована на 4 %

09:33 | 30.11.2018
В Каменске-Уральском за взятку оштрафовали стоматологическую клинику, которая работала без лицензии

09:20 | 30.11.2018
В ДТП на Объездной дороге пострадал пешеход

29.11.2018

23:56 | 29.11.2018
Екатеринбургский «Автомобилист» всухую проиграл «Авангарду»

21:26 | 29.11.2018
Из-за ребенка, потушившего Вечный огонь, в школах Нижнего Тагила проведут патриотические уроки

21:22 | 29.11.2018
В Екатеринбурге временно изменены маршруты автобусов от аэропорта

20:16 | 29.11.2018
В Екатеринбурге тестируют новые правила дорожного движения

20:13 | 29.11.2018
В Екатеринбурге турменеджера группы IC3PEAK вызвали в полицию на разговор

19:03 | 29.11.2018
В 2019 году «СИБУР» запустит новое производство на территории Пермского края

18:49 | 29.11.2018
В Перми открылись новые очистные сооружения с уникальными для Европы технологиями

18:41 | 29.11.2018
ПАО «СИБУР Холдинг» закупит на свои предприятия пермское оборудование

17:58 | 29.11.2018
Заключённому ивдельской колонии пытались передать телефон в пене для бритья

17:29 | 29.11.2018
Уральская индустриальная биеннале в следующем году пройдёт на площадке УОМЗ

17:27 | 29.11.2018
В Курганской области сотрудники полиции спасли из горящего дома трех человек

17:14 | 29.11.2018
В отношении компании свердловского «аптечного короля» ввели процедуру банкротства

17:07 | 29.11.2018
Минтранс прекращает выдавать спецразрешения на движение по автодорогам Прикамья

17:03 | 29.11.2018
В пермской библиотеке им. Горького презентуют электронное пианино

16:54 | 29.11.2018
Пермский край определил границы со всеми соседствующими регионами

16:52 | 29.11.2018
В Тавде мужчина из мести устроил пожар в квартире. Теперь его ждёт суд

16:33 | 29.11.2018
На Урале в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют более 140 километров дорог

16:18 | 29.11.2018
ФСБ задержала за крупное взяточничество бывшего вице-губернатора Зауралья Романа Ванюкова

15:50 | 29.11.2018
Екатеринбургский железнодорожный вокзал станет сценой для выступления поэтов

15:33 | 29.11.2018
Сотрудница ГУФСИН Пермского края получила орден «За заслуги перед Отечеством»

15:24 | 29.11.2018
Суд дисквалифицировал директора пермской УК «ЖилДом»

15:23 | 29.11.2018
Насильник, напавший на девушку у Ботанического сада в Екатеринбурге, предстанет перед судом

15:17 | 29.11.2018
Арбитражный суд ввел процедуру реструктуризации долгов известной в Екатеринбурге обладательницы Maybach

14:57 | 29.11.2018
Главным украшением екатеринбургского ледового городка станет 18-метровая живая ель

14:25 | 29.11.2018
В Екатеринбургском зоопарке у пары львов родилась тройня

14:08 | 29.11.2018
«ЕЭС-Гарант» повысил качество горячей воды для полусотни домов Перми

14:01 | 29.11.2018
1200 человек воспользовались адресной помощью Прикамья при переходе на цифровое телевидение

13:59 | 29.11.2018
УГИБДД Зауралья предупреждает водителей об ухудшении погоды в регионе

13:57 | 29.11.2018
Куйвашев: «Доступная медицина должна стать повседневным, естественным условием жизни уральцев»

13:32 | 29.11.2018
Зауральские силовики проводят обыски у гендиректора дорожного предприятия в Щучье. На очереди высокопоставленные чиновники

13:30 | 29.11.2018
Жителя Ивделя, устроившего в родительской квартире наркопритон, осудили на год и пять месяцев

13:22 | 29.11.2018
Высокопоставленный екатеринбургский полицейский стал фигурантом уголовного дела

13:11 | 29.11.2018
В Перми усилен контроль за уборкой снега из парковочных карманов

13:09 | 29.11.2018
В Екатеринбурге до 20 января перекрыли участок улицы Инженерной

12:33 | 29.11.2018
На выходные в Перми будет ограничено движение по Коммунальному мосту

12:25 | 29.11.2018
Доходы Пермского края за 9 месяцев 2018 года увеличились на 7,4 %

12:20 | 29.11.2018
Следственные органы проводят проверку по факту прорыва трубы на Уралмаше, где двое человек получили ожоги

12:19 | 29.11.2018
Игорь Комаров оценил темпы внедрения комплекса «Безопасный город» в регионах ПФО


Мы в соцсетях





Архив
«    Ноябрь      »  2018   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 


 