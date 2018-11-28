В ДТП на Объездной дороге пострадал пешеход

Минувшей ночью на Объездной дороге произошло ДТП: автомобиль Hyundai сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. По словам очевидцев, водитель ехал довольно медленно.Как сообщает служба спасения «СОВА», пострадавшего доставили в больницу для обследования.