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23:56 | 29.11.2018

Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»

Екатеринбургский «Автомобилист» всухую проиграл «Авангарду»

Сегодня, 29 ноября, екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» на выезде в Омске проиграл «Авангарду» со счётом 3:0. Это поражение стало шестым за последние восемь матчей.

На воротах у уральской команды стоял Якуб Коварж. «Пробить» его сегодня смогли Семён Кошелев, Вилле Покка и Коди Фрэнсон.

Отметим, на матче с «Авангардом» не присутствовал старший тренер команды «Автомобилист» Николай Заварухин из-за недавней операции.

Следующий матч «шофёры» проведут в Астане с «Барысом» первого декабря.

Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»

 


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