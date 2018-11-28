Екатеринбургский «Автомобилист» всухую проиграл «Авангарду»

23:56 | 29.11.2018

Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»

Сегодня, 29 ноября, екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» на выезде в Омске проиграл «Авангарду» со счётом 3:0. Это поражение стало шестым за последние восемь матчей.



На воротах у уральской команды стоял Якуб Коварж. «Пробить» его сегодня смогли Семён Кошелев, Вилле Покка и Коди Фрэнсон.



Отметим, на матче с «Авангардом» не присутствовал старший тренер команды «Автомобилист» Николай Заварухин из-за недавней операции.



Следующий матч «шофёры» проведут в Астане с «Барысом» первого декабря.