Из-за ребенка, потушившего Вечный огонь, в школах Нижнего Тагила проведут патриотические уроки

21:26 | 29.11.2018

Фото: скриншот из видео

В Нижнем Тагиле после выходки ребенка, который потушил снегом Вечный огонь, глава города Вячеслав Пинаев поручил провести патриотические классные часы в школах.



Как сообщили в мэрии Нижнего Тагила, сейчас полицейские ведут проверку по данному факту, а в образовательных учреждениях со школьниками обсуждается недопустимость такого поведения. Также Пинаев попросил родителей провести с детьми воспитательную работу.



Напомним, в Сети появилось видео, где ребенок кидает пару снежков в пламя Вечного огня, а заметив, что огонь погас, убегает. Инцидент произошел 24 ноября. Личность ребенка устанавливает полиция.