В Екатеринбурге временно изменены маршруты автобусов от аэропорта

21:22 | 29.11.2018

otzovik.com

В Екатеринбурге маршруты двух автобусов, идущих от аэропорта Кольцово, временно изменены из-за ремонта на пересечении Кольцовской автодороги и ЕКАД.



Автобусы № 1 и № 29 будут разворачиваться на пересечении Кольцовского тракта и дороги Птицефабрика – Химмаш.



Отметим, изменения маршрута действительны до 31 декабря. С нового года общественный транспорт будет ездить по привычному пути.