В Екатеринбурге тур-менеджера группы IC3PEAK вызвали в полицию на разговор

20:13 | 29.11.2018

Фото: vk.com

Тур-менеджер группы IC3PEAK перед концертом был вызван в полицию на разговор. Подробности беседы не разглашаются, однако в пресс-группе УМВД утверждают, что такая процедура является стандартной и проведению концерта не препятствует.



Повышенное внимание силовики проявляют к группе после выхода клипа «Смерти больше нет». Также группа находится в «чёрном списке ФСБ», который был опубликован руководителем международной правозащитной группы «Агора» Павлом Чиковым.



Отметим, что с подобными сложностями музыканты сталкиваются не первый раз. В Нижнем Новгороде концерт группе удалось дать только с третьего раза, в Перми, Новосибирске и Воронеже концерты были сорваны.