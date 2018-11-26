Заключённому ивдельской колонии пытались передать телефон в пене для бритья

17:58 | 29.11.2018

пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

В ивдельскую колонию из Хабаровска пришла посылка с запрещёнными предметами – сотовым телефоном, зарядным устройством и МР-3 плеером. Всё это было спрятано в баллоне пены для бритья.



Как отмечают в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области, посылка предназначалась заключённому, осуждённому на восемь с половиной лет лишения свободы. По факту обнаружения запрещённых предметов проводится проверка.