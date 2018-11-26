Уральская индустриальная биеннале в следующем году пройдёт на площадке УОМЗ

17:29 | 29.11.2018

surfingbird.ru

Местом проведения пятой Уральской индустриальной биеннале современного искусства станет Уральский оптико-механический завод им. Э.С. Яламова в Екатеринбурге. Выставка разместится на двух этажах цеха оптического производства.



Пятая Уральская индустриальная биеннале пройдёт с 10 сентября по 1 декабря 2019 года. Темой выставки современного искусства станет бессмертие. Среди нововведений мероприятия для детей и подростков.



Отметим, что куратором уральской биеннале будет младший куратор китайского искусства в Музее Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке Шаоюй Вэн.