В Тавде мужчина из мести устроил пожар в квартире. Теперь его ждёт суд

16:52 | 29.11.2018

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39-летний житель Тавды предстанет перед судом по обвинению в умышленном уничтожении имущества путём поджога, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.



По версии следствия, в ночь с 14 на 15 ноября мужчина ждал возлюбленную, с которой они проживали вместе в одной квартире. Но та не приходила и не отвечала на звонки. Тогда мужчина принёс в квартиру дрова, положил их на диван, поджёг и ушёл.



Пожарных вызвали соседи, которые почувствовали запах дыма. Сейчас уральцу грозят обязательные работы либо лишение свободы на срок до пяти лет.