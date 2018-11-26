На Урале в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют более 140 километров дорог

16:33 | 29.11.2018

sochinews.io

В 2019 году в Свердловской области в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется отремонтировать более 140 километров дорог. Напомним, что в проекте участвуют две агломерации – Екатеринбург и Нижний Тагил.



В Екатеринбурге в нормативное состояние должны привести 27,7 километра дорог. Это обойдётся в 905,6 млн рублей. В Нижнем Тагиле запланирован ремонт 29,5 км дорожной сети, объём финансирования составит 606,3 млн рублей.



Кроме того, будет отремонтировано 83,5 км региональных дорог. На эти цели направят почти 1,4 млрд рублей.



Напомним, что национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» направлен на увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, что должно повлечь сокращение числа ДТП.