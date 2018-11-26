Екатеринбургский железнодорожный вокзал станет сценой для выступления поэтов

15:50 | 29.11.2018

В эту пятницу, 30 ноября, с 12:00 до 14:00 на втором этаже Железнодорожного вокзала пройдёт акция «Пассажир в партере» - свои стихи собравшимся прочтут уральские поэты Дмитрий Шамшурин, Виктория Радисева, Алексей Холодов, Владислав Семенцул, Софья Манул и другие. Кроме того, здесь можно будет увидеть эскиз будущего спектакля по повести Даниила Хармса «Старуха» от актёров свободного театра имени Саманты Смит.



Также пресс-служба Свердловской железной дороги сообщает, что 30 ноября на вокзале откроется фотовыставка «Про ЖД. Всё самое интересное».