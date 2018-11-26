Арбитражный суд ввел процедуру реструктуризации долгов известной в Екатеринбурге обладательницы Maybach

15:17 | 29.11.2018

Фото: znak.com

Арбитражный суд Свердловской области признал заявление Банка ВТБ о признании известной бизнесвумен Юлии Красничковой банкротом обоснованным и ввёл процедуру реструктуризации её долгов. Сумма задолженности перед банком составляет 13,4 миллиона рублей. Известно, что из общей суммы более 8,7 миллиона обеспечено залогом в виде трехэтажного коттеджа под Сысертью общей площадью 419,3 кв. м и автомобилем Bentley Continental GTC 2008 года выпуска.



В екатеринбургском бизнес-сообществе Юлию Красничкову знают как крупного продавца стройматериалов и производителя мастики, а также как владелицу редкого автомобиля Maybach. В 2016 году она выдвигалась по спискам от партии «Родина» по Сысертскому одномандатному округу в Законодательное собрание Свердловской области.