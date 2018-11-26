Главным украшением екатеринбургского ледового городка станет 18-метровая живая ель

14:57 | 29.11.2018

prosvetcult.ru

В лесу под городом Михайловском в 100 километрах от Екатеринбурга выбрали деревья для ледового городка на площади 1905 года – одну 18-метровую ель и восемь ёлок поменьше – от 6 до 12 метров. Также в посёлке Северка сформирована база по заготовке ледяных блоков для строительства городка.



Сейчас в центре уральской столицы идут работы по монтажу деревянных конструкций, которые станут основой сооружений городка. Главную ёлку собираются привезти в город к середине декабря.



Напомним, что открытие городка запланировано на 28 декабря. Он будет посвящён сказам Павла Бажова. На главной площади появится «бажовский лес» с живыми деревьями, ледовые скульптуры, горки и торговые ряды.