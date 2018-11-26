В Екатеринбургском зоопарке у пары львов родилась тройня

У пары львов из Екатеринбургского зоопарка Эммы и Эрни в четвёртый раз появилось потомство – на этот раз тройня. Сейчас малышам уже месяц.Как рассказали в пресс-службе зоопарка, семейство львов живёт вместе. Эмму и Эрни не разлучают даже на период родов.«Пока львята находятся под неусыпным контролем матери, отец семейства бдительно охраняет территорию семьи от непрошеных гостей громким раскатистым рыком», – отмечают в зоопарке.Беременность у львиц длится от 102 до 110 дней. Обычно рождается 2–4 малыша. При рождении львята слепые и весят не больше двух килограммов.