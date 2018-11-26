Куйвашев: «Доступная медицина должна стать повседневным, естественным условием жизни уральцев»

13:57 | 29.11.2018

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил кабинету министров подготовить предложения для обеспечения жителей всех населённых пунктов качественной медицинской помощью. Особое внимание нужно обратить на нехватку онкологов и кардиологов, так как, по статистике, сердечно-сосудистые заболевания и онкология являются главными причинами смерти свердловчан в трудоспособном возрасте.



По словам главы региона, онколог и кардиолог должны быть в пешей доступности для всех жителей области.



«Надо вернуть врачей в село, решить проблему дефицита медицинских кадров в деревнях и малых населенных пунктах. Поручаю министру здравоохранения проработать этот вопрос. Качественная, доступная медицина должна стать повседневным, естественным условием жизни уральцев: и первичное звено, и высокотехнологичная медицинская помощь», – сказал губернатор.



Как вариант, областное правительство может инициировать дополнительный специализированный набор абитуриентов в Уральском государственном медицинском университете.