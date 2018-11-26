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13:30 | 29.11.2018
novosti-krim.ru
Жителя Ивделя, устроившего в родительской квартире наркопритон, осудили на год и пять месяцев
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, мужчина устроил в квартире, принадлежащей его матери, наркопритон. Туда постоянно приходили знакомые обвиняемого, чтобы вместе употреблять курительные смеси. Помощь следствию оказывала мать уральца.
Приговор вынесен с учётом того, что обвиняемый полностью признал свою вину.
© «Вечерние Ведомости»
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