Жителя Ивделя, устроившего в родительской квартире наркопритон, осудили на год и пять месяцев

13:30 | 29.11.2018

novosti-krim.ru

В Ивделе к одному года и пяти месяцам в колонии строгого режима приговорён местный житель Юрий Бурундуков.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, мужчина устроил в квартире, принадлежащей его матери, наркопритон. Туда постоянно приходили знакомые обвиняемого, чтобы вместе употреблять курительные смеси. Помощь следствию оказывала мать уральца.



Приговор вынесен с учётом того, что обвиняемый полностью признал свою вину.