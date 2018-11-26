Высокопоставленный екатеринбургский полицейский стал фигурантом уголовного дела

13:22 | 29.11.2018

Заместитель начальника ОП № 11 УМВД по Екатеринбургу Алексей Кандыба стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по ч.1 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями»). Максимальная санкция по данной статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.



Как стало известно veved.ru из собственных информированных источников, у подполковника летом этого года произошел конфликт с выходцем из Азербайджана. Алексей Кандыба вызвал на место наряд ГНР, якобы дав указание без законных оснований задержать гражданина, который несколько часов провел в ОП №11. Официального подтверждения данной информации пока нет.



Напомним, что ранее Алексей Кандыба являлся одним из претендентов на место бывшего замначальника полиции по оперативной работе УВД Екатеринбурга Филиппа Куклина, отправленного «рулить» полицией на Уралмаш.