В Екатеринбурге до 20 января перекрыли участок улицы Инженерной

13:09 | 29.11.2018

saomos.news

Сегодня в Екатеринбурге перекрыли для движения участок улицы Инженерной, от дома №13 до дома №15. Это связано с работами по ремонту теплосети.



Участок будет закрыт до 20 января. Для объезда автомобилистам предлагают использовать улицы Косарева, Водную, переулки Прибрежный и Днепровский.