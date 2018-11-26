Следственные органы проводят проверку по факту прорыва трубы на Уралмаше, где двое человек получили ожоги

12:20 | 29.11.2018

В Екатеринбурге организована доследственная проверка по факту коммунальной аварии на Уралмаше в Екатеринбурге, в результате которой термические ожоги получили 72-летняя женщина и 13-летняя девочка.



«В рамках проверочных мероприятий будут установлены все обстоятельства случившегося, в том числе степень тяжести вреда, причинённого здоровью пострадавших. По итогам проверки следователем СКР ситуации будет дана объективная правовая оценка», - говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по региону.



Напомним, что накануне, 28 ноября, из-за повреждения тепломагистрали улицы Победы и Ломоносова залило горячей водой. Серьёзные ожоги получила пенсионерка, она провалилась в яму. Женщину госпитализировали. У 13-летней девочки ожогов меньше, её уже отпустили домой.



Сейчас коммунальная авария на Уралмаше устранена.