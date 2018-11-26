Куйвашев поручил проработать варианты строительства второй ветки метро в Екатеринбурге

12:00 | 29.11.2018

Евгений Куйвашев поручил проработать вопрос строительства в Екатеринбурге второй ветки метро. Также, несмотря на поражение в борьбе за Всемирную выставку, на берегу Верх-Исетского пруда построят «умный город» – новый район с жилыми домами и образовательными центрами. Кроме того, планируется строительство трамвайных линий в районе комплексной застройки.



Напомним, что 23 ноября определился город, где пройдёт ЭКСПО-2025. Екатеринбург уступил японской Осаке, набравшей 92 голоса, за уральскую столицу проголосовала 61 страна.



Тем не менее накануне стало известно, что Екатеринбург может продолжить борьбу за одну из следующих выставок ЭКСПО. Для этого в уральской столице зарезервируют землю.