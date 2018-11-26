Из екатеринбургской школы изъяли детские рисунки однополых пар

11:45 | 29.11.2018

Фото: URA.RU

Сотрудники полиции изъяли из школы № 115 в Екатеринбурге рисунки детей на тему «Толерантный мир», изображающие однополые пары.



«В образовательное учреждение выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции № 15 УМВД России по г. Екатеринбургу, сотрудники полиции опросили директора школы, которая пояснила, что дети принимали участие в конкурсе рисунков в рамках Международного дня толерантности. В настоящее время в рамках проверки сотрудники полиции изъяли 17 рисунков, по итогам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.



Напомним, накануне стало известно, что в школе организовали конкурс и выставку рисунков на тему «Толерантный мир». В конкурсе приняли участие ученики 5–11-х классов. В своих рисунках дети изобразили однополые пары, многие рисовали радугу (символ движения сексуальных меньшинств). Так, например, один из учеников 9-го класса нарисовал плакат с надписью: «Нам не дано выбирать внешность, ориентацию, расу. Мы все по-своему уникальны». На рисунке автор изобразил фигуры двух девушек, двух мужчин и мужчины с девушкой.