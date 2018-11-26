В Нижнем Тагиле может появиться памятник композитору Николаю Привалову

11:28 | 29.11.2018

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В Нижнем Тагиле собираются установить памятник композитору Николаю Ивановичу Привалову. С такой инициативой выступил общественный деятель, коллекционер народных музыкальных инструментов Валерий Брунцев.



По предварительной информации, памятник будет представлять собой двухстороннюю плиту, с одной стороны которой разместят портрет Привалова, с другой – изображения народных музыкальных инструментов.



Как отметили в пресс-службе администрации города, решение об установке памятника примут в конце года.



Николай Иванович Привалов (1868–1928) – композитор, уроженец Нижнего Тагила. Он занимался обработками народных песен, писал статьи о русской музыке, музыкальном фольклоре, народных инструментах. Похоронен в Санкт-Петербурге, но точное место захоронения неизвестно.