Первый Всероссийский форум отцов пройдёт в уральской столице

10:59 | 29.11.2018

на фото руководитель Совета отцов при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка Андрей Коченов, источник: regnum.ru

На 19-20 февраля 2019 года в Екатеринбурге запланировано проведение Первого Всероссийского форума отцов «Роль отца в современной семье: государственная политика и новые перспективы», сообщили в пресс-службе Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка.



Ожидается, что участие в мероприятии примут более 400 человек, в том числе уполномоченные по правам ребёнка в субъектах РФ, представители региональных советов отцов, руководители федеральных органов государственной власти, эксперты, представители некоммерческих организаций, активисты детско-юношеских движений России.



Обсуждать будут проблемы воспитания детей, вопросы формирования позитивного образа отца, развитие отцовского движения.