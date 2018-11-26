В Краснотурьинске сотрудник колонии погиб под гусеничным трактором

10:41 | 29.11.2018

пресс-служба СУ СКР по Свердловской области

В Краснотурьинске следственные органы проводят доследственную проверку по факту гибели 34-летнего сотрудника колонии на лесозаготовке.



Известно, что сотрудник ИК-3 совместно с осуждёнными занимался лесозаготовительными работами. При буксировании брёвен трактор накренился, мужчина попытался выпрыгнуть из него, но не успел, и его придавило. Пострадавший скончался на месте происшествия.



Следователи проверят, как соблюдались требования охраны труда.