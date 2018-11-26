На Урале возбуждено два уголовных дела о подделке документов для взыскания зарплаты

10:24 | 29.11.2018

64.rodina.news

В Екатеринбурге возбуждено два уголовных дела по факту подделки удостоверений комиссии по трудовым спорам.



Так, в апреле этого года в Верх-Исетский районный отдел службы судебных приставов поступило удостоверение по трудовым спорам о взыскании с ООО «ТСК «Девинта» задолженности по заработной плате – более 100 тысяч рублей. При этом гражданин, которому якобы задолжало предприятие, признался, что никогда там не работал и никаких документов о взыскании задолженности не подписывал.



Аналогичный случай произошёл с ООО «Яхонт», с которого хотели взыскать более 43 тысяч рублей в пользу жителя Екатеринбурга. Задолженность якобы образовалась за период с 1 ноября 2017 года по 31 декабря 2017 года, хотя установлено, что мужчина скончался ещё в 2016 году.



По обоим фактам возбуждены уголовные дела о подделке документов, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.