В Екатеринбурге ищут 16-летнего подростка

09:53 | 29.11.2018

В Екатеринбурге пропал 16-летний Иван Тюменцев. 27 ноября он был на учёбе в техникуме, однако со второй пары куда-то исчез, его рюкзак остался в классе.



Приметы: рост 154 см, телосложение худощавое, волосы русые, глаза карие. Был одет в серую куртку, синие джинсы, серые кроссовки, чёрную шапку. Нуждается в медицинской помощи.



Всех, кому что-либо известно о местонахождении Ивана, просят позвонить координатору поиска Игорю по телефону: +7(900)045-58-82.