Свердловчанин пытался спрятаться от судебных приставов в шкафу

09:46 | 29.11.2018

1tulatv.ru

Мужчина, в отношении которого возбудили уголовное дело за угрозу убийством, не явился в Артинский районный суд на оглашение приговора, из-за чего был объявлен в розыск.



Судебные приставы отправились к обвиняемому домой, но его жена сказала, что муж ушёл на работу. Так как приставы не увидели следов на улице перед домом, они решили поискать в доме. И действительно, вскоре мужчину нашли укрывающимся в шкафу. Его доставили в суд принудительно.



За воспрепятствование законной деятельности приставов свердловчанин будет привлечён к административной ответственности.