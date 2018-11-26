Минувшей ночью в Екатеринбурге горели два автомобиля

09:22 | 29.11.2018

Сегодня ночью от огня в Екатеринбурге пострадали два автомобиля.



Сообщение о пожаре на улице Авиационной поступило на пульт диспетчера в 00:42. Повреждён моторный отсек автомобиля ВАЗ-2114. По словам подписчицы группы «Инцидент Екатеринбург», машину подожгли подростки.



«На место выезжала следственно-оперативная группа территориального ОВД, эксперт-криминалист. Сотрудники полиции опрашивают жильцов дома с целью установления возможных очевидцев и объективной картины произошедшего. По итогам проверки и заключения пожарно-технической экспертизы будет принято соответствующее процессуальное решение», – прокомментировали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.



Также в 00:47 поступила информация о возгорании автомобиля Ford Mondeo на улице Газетной. Огнём повреждён моторный отсек машины, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.