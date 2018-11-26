Городские власти купят Екатеринбургу пять трамваев с стиле хайтек

23:33 | 28.11.2018

Фото: oblgazeta

Остался ровно месяц до того, как дороги Екатеринбурга получат пять новейших трамваев в стиле хайтек. О намерениях городской мэрии закупить эти единицы общественного транспорта заявил мэр уральской столицы Александр Высокинский.



Глава города отметил, что на этом власти не ограничатся, ведь, по его мнению, городу требуется минимум 60 новых трамваев. Немаловажно, что все части трамвая производятся в России, большая из которых - 80% - в Екатеринбурге. По мнению Высокинского, такие показатели могут существенно поднять экономику города.



«Для нас очень важно, что трамваи для нашего города производятся непосредственно в Екатеринбурге и локализация производства достигает 80%. Ведь это налоги для нашего региона и рабочие места для жителей города и области», — сказал Александр Высокинский.



Мэрия закупит трамваи модели 71-407 с низким полом в средней части вагона.



Ранее в городской администрации отмечали, что в ближайшие годы планируется обновить порядка 150 трамвайных вагонов в рамках специальной инвестпрограммы, однако точных сроков мэрия не уточнила.



При этом из документов, представленных к проекту бюджета Екатеринбурга на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов, можно сделать вывод, что Екатеринбургу нужно заменить больше 500 единиц общественного транспорта в ближайшие годы, но средств на это в бюджете пока нет. Сейчас в уральской столице работает в сумме 700 трамваев и троллейбусов.