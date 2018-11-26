Бой на ножах: в Екатеринбурге в привокзальном кафе повар и посудомойщица устроили ожесточённые бои

22:58 | 28.11.2018

Фото:M.e1.ru

В Екатеринбурге в одной из закусочных рудом с железнодорожным вокзалом две сотрудницы устроили ожесточённую драку. Женский крик и звуки схватки услышали даже гости заведения.



Скандал вспыхнул между поваром и посудомойщицей, причём участниками сражения стали две женщины. Чего не смогли поделить представительницы прекрасной и нежной половины, не известно.



Впрочем, и полиции так и не удалось выяснить это - женщины отказались от подачи заявления и медицинской помощи