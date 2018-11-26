В Екатеринбурге игроки баскетбольного клуба УГМК совместно с детьми выйдут на прогулку с бездомными животными

19:53 | 28.11.2018

Завтра, 29 ноября, накануне Всемирного дня защиты домашних животных баскетболистки команды УГМК совместно с подростками из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Верх-Исетского района города Екатеринбурга выйдут в парк имени Чкалова на прогулку с питомцами «Благотворительного фонда помощи бездомным животным».



Центровой баскетбольной команды УГМК Мария Вадеева выразила надежду на то, что прогулка привлечёт внимание горожан к проблеме бездомных животных и напомнит им о том, что оказать посильную помощь животным, в силу разных обстоятельств оказавшимся на улицах мегаполиса, не сложно, и сделать это может любой.



«Надеюсь, что «нашей прогулкой» мы сможем привлечь внимание к общей проблеме большого количества бездомных животных и к насущным нуждам «Благотворительного фонда помощи бездомным животным». Посильную помощь фонду может оказать любой человек – это не сложно. Можно участвовать в выгуле собак, сборе кормов, помогать любыми другими доступными способами. Мы благодарим всех наших болельщиков, кто уже откликнулся на нашу акцию и оказал помощь», – сказала спортсменка, напомнив, что «все мы с вами в ответе за тех, кого приручили».



Начало прогулки в 11:00. Вход со стороны перекрестка ул. Академика Бардина - ул. Чкалова (напротив автобусной остановки).



Ранее баскетбольный клуб УГМК запустил акцию по сбору кормов и предметов необходимости для «Благотворительного фонда помощи бездомным животным». Первый сбор прошел на домашнем матче команды УГМК 25 ноября. Акция будет продолжаться на протяжении всего баскетбольного сезона, а всё собранное будет передаваться «Благотворительному фонду помощи бездомным животным».