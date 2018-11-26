Жительница Североуральска призналась в убийстве бывшего сожителя

17:01 | 28.11.2018

пресс-служба СУ СКР по Свердловской области

26-летняя жительница Североуральска обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью бывшему сожителю, что повлекло его смерть.



Женщина сама вызвала скорую на место преступления и призналась в содеянном. Оказалось, что 6 октября бывший сожитель принёс ей алименты на совместного ребёнка. В ходе распития спиртного на фоне конфликта обвиняемая стала избивать мужчину руками и ногами, после чего схватила нож и ударила им своего обидчика в живот. Несмотря на то что пострадавшего госпитализировали, спасти его не удалось.



Сейчас уголовное дело направлено в суд, сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.