На форум 100+ Forum Russia в Екатеринбург приедет министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев

16:40 | 28.11.2018

nangs.org

С 5 по 7 декабря 2018 года в Екатеринбурге, на площадке выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО», пройдет пятый международный форум высотного строительства 100+ Forum Russia. Ожидается, что участие в нём примет министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев.



100+ Forum Russia — это конгресс, посвященный проектированию, строительству, финансированию и эксплуатации высотных и уникальных сооружений любого назначения. Среди участников – специалисты из России, Италии, Великобритании, Китая, Казахстана, США, Испании, Японии, Мексики, Южной Кореи.