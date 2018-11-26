Следователям дали добро на возбуждение уголовного дела о получении взятки в отношении бывшего свердловского судьи

16:27 | 28.11.2018

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Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации сегодня, 28 ноября, рассмотрела представление председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Арбитражного суда Свердловской области в отставке Олега Гаврюшина. Как сообщает портал «Закон», ВККС дала согласие на возбуждение уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ («Покушение на получение взятки в особо крупном размере»), за признание налоговых доначислений незаконными.



По версии следствия, посредником был сын судьи Андрей Гаврюшин, работающий в аппарате АС Уральского округа. После задержания сына Олег Гаврюшин ушел в отставку. Представление главы Следственного комитета России (СКР) коллегия рассмотрела без участия судьи, о чем он сам и просил. Гаврюшин-младший обвиняется в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.



Олег Гаврюшин – судья АС Свердловской области с 2005 года. В январе 2018 года к нему в производство поступило заявление от НАО «Проектно-изыскательский институт ГЕО» (дело № А60-3146/2018). Общество просило признать незаконными налоговые доначисления в общей сумме 213 млн руб. (включая штрафы и пени). Ответчиком по делу выступала Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Екатеринбурга.



По версии следователей, у Олега Гаврюшина возник умысел получить взятку по этому делу. Он предложил своему сыну Андрею выступить посредником. Андрей Гаврюшин работал в аппарате АС Уральского округа. За взятку, полагает следствие, судья был готов вынести решение в пользу истца. Сумма взятки составила 5 % от суммы иска – 16 млн руб. Позже она была снижена до 14 млн.



30 мая Андрея Гаврюшина задержали у здания АС Свердловской области при получении денег – на следующий день после вынесения решения. После этого Олег Гаврюшин добровольно ушел в отставку. Экс-судья отметил, что про действия сына не знал и полагает, что сын противоправных действий не совершал.



Добавим, что налоговики подали апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Свердловской области, добившись частичного изменения решения. Тогда уже НАО «Проектно-изыскательский институт ГЕО» подало кассационную жалобу, но 20 ноября АС Уральского округа она была оставлена без удовлетворения.