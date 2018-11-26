В посёлке Азанка из горящего дома спасли двух человек

15:55 | 28.11.2018

Накануне вечером в пожарную часть ИК-24 в посёлке Азанка Тавдинского городского округа Свердловской области поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Мира. Прибывшие на место огнеборцы увидели полностью охваченный пламенем дом.



Пожарный обнаружил в доме двух человек, которые находились без сознания. Их эвакуировали и передали медикам.



Как сообщает пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области, командир отделения пожарной части Сергей Ясюкевич, спасший людей, будет награждён.