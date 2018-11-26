Прокуратура выявила нарушения при эксплуатации полигона бытовых отходов в Невьянске

15:25 | 28.11.2018

vmstrucks.ru

В Невьянске сотрудники прокуратуры выявили нарушения в деятельности МБУ «Управление хозяйством Невьянского городского округа», эксплуатирующего полигон твёрдых бытовых отходов.



Так, у муниципального учреждения не оказалось проекта обращения с отходами, не утверждены нормативы их образования, не проводится производственный контроль за состоянием атмосферного воздуха, грунтовых вод, полигон занял земли сельскохозяйственного назначения и земли населённых пунктов.



В результате юридическое лицо оштрафовано на 300 тысяч рублей, директор – на сумму более 10 тысячи рублей. К дисциплинарной ответственности привлечены эколог и мастер полигона твёрдых бытовых отходов. По решению суда МБУ «Управление хозяйством Невьянского городского округа» должно устранить нарушения и установить ограждение по всему периметру полигона.