«Никогда не говори "никогда"»: в Екатеринбурге зарезервируют землю под ЭКСПО

14:58 | 28.11.2018

oblgazeta.ru

Власти Екатеринбурга после поражения в борьбе за ЭКСПО-2025 рассмотрят возможность подать заявку на ЭКСПО-2030. Для этого в уральской столице, там, где собирались строить ЭКСПО-парк, зарезервируют землю, сообщил мэр города Александр Высокинский.



«Мы должны сделать эффективный новый проект, который будет предполагать, что перспектива проведения выставки в этом месте остановлена не будет. Часть площадей, скорее всего, зарезервируем как лесопарковую зону и вскроем только в том случае, если выставка будет проходить», – цитирует Высокинского ТАСС. Мэр при этом добавил: «Никогда не говори "никогда", всякое ещё может быть».



Сейчас на месте ЭКСПО-парка проектируются дороги и инженерные сети. Напомним, что здесь появится новый район.



Екатеринбург претендовал на ЭКСПО-2020 и ЭКСПО-2025 и проиграл Дубаю и Осаке.