Фонд жилищного строительства Свердловской области проиграл иск к депутату Госдумы и Первому каналу

14:23 | 28.11.2018

Фото: Первый канал

Сегодня, 28 ноября, Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес решение по иску Фонда жилищного строительства Свердловской области к депутату Государственной думы Дмитрию Ионину, Первому каналу и молодой семье Пшеничниковых из города Ивдель.



Иск касался сюжета передачи «Мужское/Женское» на Первом канале, темой которой стал отравленный канцерогенами дом в Ивделе. На передачу приехала семья Пшеничниковых, которая спустя две недели после заселения в новую квартиру оказалась в реанимации — результаты анализов показали, что в крови членов семьи, включая маленькую дочку, находятся наркотические вещества. Впоследствии специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воздуха в помещении, выявив превышение допустимого содержания вредных веществ — бензола и этенилбензола.



Как пояснил Алексей Пшеничников, он получил от государства однокомнатную квартиру в 2014 году как сирота (у него умерла мать, опекала тетя), но до августа 2017 года он вместе с семьей жил у тестя, так как родилась дочка и переезд требовал ресурсов. На момент заезда в квартире был уже сделан ремонт от застройщика. Спустя две недели все члены семьи оказались в больнице — у них стали неметь конечности, началось сильное головокружение.



Соседи Пшеничниковых, также приехавшие на Первый канал, рассказывали, что очень многие люди, которые живут в этом доме, жалуются на состояние здоровья, из-под линолеума растут грибы. После случая с Пшеничниковыми многие съезжают из дома. Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Ионин заявил в эфире, что дом необходимо расселить.



«Ответственность должны понести Фонд жилищного строительства и администрация Ивдельского городского округа. На сегодня это вопиющий случай, но вообще очень часто, к сожалению, по всей России есть такая ситуация, что выделяемые деньги, существенные деньги, на переселение детей-сирот, на переселение из ветхих, аварийных домов расходуются вот таким образом, когда появляются непонятные фирмы, когда администрация или вот такие фонды начинают какие-то манипуляции с бюджетными деньгами. Если взять этот конкретный дом, его должны были строить Фонд совместно с администрацией», — заявлял Дмитрий Ионин.



Ленинский районный суд, изучив материалы дела, отказал Фонду жилищного строительства в опровержении заявлений, которые делали Ионин и Пшеничниковы в эфире Первого канала. Ранее Ленинский райсуд также отказал Фонду в иске к редакции издания «Вечерние ведомости», в котором также требовал опровержения сведений по «наркодому», о котором неоднократно писало наше издание.