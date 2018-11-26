Уральские таможенники оформили ввоз трёх лемуров

В Екатеринбург из зоопарка Праги привезли трёх кошачьих лемуров. Таможенники оформили живой товар. Владельцы уплатили пошлину – 14 тысяч рублей. Животных осмотрели ветеринары.Как рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления, сейчас лемуры находятся на таможенном посту аэропорта Кольцово, где за ними ухаживают таможенники и сотрудники зоопарка. Далее животных отправят в зоопарк Читы, который ранее подарил чешскому питомнику двух гималайских медведей.