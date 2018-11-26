В Екатеринбурге из-за антисанитарии закрыли мясной павильон

13:50 | 28.11.2018

В Екатеринбурге на Блюхера, 32, на 90 суток приостановили деятельность мясного павильона. Причиной стали многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.



Как сообщает пресс-служба Свердловского облсуда, ассортимент предприятия не соответствовал виду и типу организации, в павильоне нет водоснабжения, а также оборудования для личной гигиены и обработки инвентаря, отсутствуют договоры на вывоз мусора, в холодильниках нет термометров и другое.



По итогам проверки возбуждено дело об административном правонарушении, торговая точка закрыта.