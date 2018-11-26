На улице Победы устраняют повреждение тепломагистрали

В Екатеринбурге снова произошла коммунальная авария. На этот раз на улице Победы, где повреждена тепломагистраль. На месте работают ремонтные бригады Екатеринбургской теплосетевой компании.В пресс-службе ЕТК отметили, что горячую воду и отопление жителям домов отключать не будут, но снизят температуру подаваемой воды до +50 градусов.«Выход воды на поверхность зафиксирован около 11.00. Ремонтные бригады локализовали повреждение и приступили к устранению. Специалисты приложат все усилия, чтобы завершить ремонт в максимально сжатые сроки, после чего параметры теплоснабжения и ГВС будут полностью восстановлены», - отмечают в пресс-службе ЕТК.Напомним, что ранее из-за частых коммунальных аварий прокуратура организовала проверку в Свердловской области.