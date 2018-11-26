В Екатеринбурге проходит акция «Накорми голодного»

13:03 | 28.11.2018

пресс-служба Екатеринбургской епархии

В Екатеринбурге у храма во имя Державной иконы Божией Матери возле железнодорожного вокзала проводится благотворительная акция «Накорми голодного». Её организатором является фонд «Ника».



Добровольцы раздают бездомным горячую пищу и сезонную одежду. Также сюда могут прийти люди, у которых не хватает денег, чтобы купить хлеба.



Акция проводится по субботам и воскресеньям в 12:00. Горожан, которые готовы поделиться продуктами питания и теплыми вещами, просят обращаться в Екатеринбургское епархиальное управление (ул. Репина, 6, кабинет 505), также можно позвонить по телефону: + 7 (800) 222-78-79.