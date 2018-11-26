Уральцы чаще всего смотрят «Молодежку», «Игру престолов» и «Ивановы»

12:34 | 28.11.2018

По интересу к кино уральцы обогнали жителей Дальнего Востока, Сибири и Центральной части России. С начала года они уже провели в мобильном ТВ время, сравнимое с просмотром свыше 14 миллионов фильмов. Самые любимое видео – сериалы. «Молодежка», «Игра престолов», «Ивановы-Ивановы» возглавили рейтинг зрительских симпатий. Выбором пользователей поделились аналитики сервиса «МегаФон ТВ».



«Игра престолов» уступила первое место шестисезонной спортивной драме про хоккеистов «Молодежка». Сага о Вестеросе получила лишь «серебряные» симпатии киноманов. «Ивановы-Ивановы» исключили из топа «Отель «Элеон» и заняли почетное третье место.



Самым популярным полнометражным кино осенью стали премьеры 2018 года – «Гоголь. Страшная месть», «Человек-муравей и Оса» и «Убийца 2. Против всех». Лидерами краткосрочных покупок оказались «Мир юрского периода 2», «8 подруг Оушена» и «План побега 2» – эти фильмы чаще всего пользователи брали в аренду на 48 часов. Достойное место в интернет-прокате заняла российская драма «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» – ее чаще других пользователи приобретали в рамках пакетных предложений.



Востребованы у абонентов «МегаФона» и пакеты фильмов и каналов. Их рейтинг возглавляют «Кино по подписке» – доступ к 1500 фильмам, «Русские сериалы» – все новинки и телехиты отечественного производства и «Амедиатека» – лучшие зарубежные сериалы.



«В дни, когда никуда не хочется идти, «МегаФон ТВ» составит отличную компанию. Можно взять фильм из новинок, а можно довериться выбору сервиса и посмотреть что-то из рекомендаций, которые сформированы с помощью искусственного интеллекта на основе предпочтений пользователя. А отсутствие рекламы – приятный бонус для тех, кто ценит свое время, – говорит Андрей Кушнарев, руководитель «МегаФон ТВ». – С помощью функции «Избранное» я уже приготовил себе список фильмов и сериалов на новогодние праздники из числа рекомендованных мне сервисом».



За год число пользователей «МегаФон ТВ» выросло в 1,5 раза. Смотреть видео можно со смартфона, планшета, ПК и телевизоров Samsung и LG c функцией «Smart TV», к одному номеру телефона подключаются до 5 устройств.