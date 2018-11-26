Оператор связи составил топ приложений для мам

12:25 | 28.11.2018

По данным Росстата, треть женщин в стране – домохозяйки. При этом уровень тревожности у них в три раза выше, чем у работающих женщин. На помощь обеспокоенным мамам приходят мобильные услуги, спрос на которые с начала осени вырос в 2 раза. Эксперты «МегаФона» составили топ-4 приложений для спокойствия родителей.



«Каждая мама хочет знать, где ее ребенок. На замену назойливым звонкам и СМС приходят мобильные услуги и гаджеты. Они оградят сына или дочку от опасности и успокоят родителей. Особенно актуальны такие решения в каникулы. Поэтому самое время перед Новым годом зайти в салоны или на сайт и выбрать нужный телеком-антистресс», – отмечает директор по продажам на массовом рынке «МегаФона» на Урале Александр Малов.



Для удобства выбора эксперты связи приготовили рейтинг приложений, основанный на выделенных психологами типах современных мам.



Мама-следователь энергична, читает много книг о воспитании детей, тщательно планирует досуг ребенка. Ее помощником станет приложение «МегаФон Книги», где сотни изданий про здоровье детей, психологию и саморазвитие. Самыми популярными книгами в ноябре стали «Здоровье ребенка и здравый смысл его родственников» Евгения Комаровского и «Самостоятельный ребенок, или Как стать "ленивой мамой"» Анны Быковой. Больше всего этой темой интересовались в Свердловской области.



Бизнес-маме заботиться о ребенке помогают бабушка или няня, а дополнительным средством станут умные часы Elari KidPhone 3G с голосовым помощником Алиса от «Яндекса». «Телеком-няне» можно задать вопрос, сыграть в игру, попросить рассказать сказку. В каникулы продажи таких устройств на Урале вырастают в 2 раза. Активнее всего их покупают родители Свердловской области, ХМАО-Югры и Пермского края.



Мама-друг разделяет интересы ребенка и всегда думает о его безопасности. Ее правой рукой станет услуга «Детский интернет». Она ограничит доступ ребенка к опасным сайтам, например с ненормативной лексикой, и позволит заходить только на «белый» список ресурсов.



Мама-наседка хочет всегда быть в курсе дел и перемещений своего сына или дочки. Узнать это без лишних звонков поможет «Родительский контроль». Сервис покажет перемещения человека по карте, удаленно сообщит о заряде батареи на телефоне и балансе. По данным «МегаФона», родители Свердловской области запрашивают местоположение ребенка чаще других: порядка 6–8 раз в день.