Прокуратура: дом, который хотят снести ради филармонии, не аварийный, но нуждается в капремонте

12:10 | 28.11.2018

Фото: N1

Прокуратура продолжает проверку информации о готовящемся сносе дома по адресу ул. Карла Либкнехта, 40, в Екатеринбурге. Напомним, что на месте дома планируют построить новый зал филармонии, жители выступили против сноса.



Как сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры, сотрудники надзорного ведомства совместно со специалистами Департамента государственного жилищного и строительного надзора и ГУ МЧС России по Свердловской области провели обследование дома. Согласно заключению Департамента, признаков аварийности дома не выявлено, но обследование продолжается.



При этом отмечается, что дому необходим капитальный ремонт. Он запланирован региональной программой на 2015–2044 годы, уже разработана проектно-сметная документация.



«Согласно техническому заключению специалистов подрядной организации, подготовленному в рамках разработки проектной документации, конструкции и конструктивные элементы крыши, кровли, элементы фасада, подвальных помещений находятся в ограниченно работоспособном состоянии и подлежат капитальному ремонту. При этом основные несущие конструкции дома (фундаменты, стены, перекрытия) находятся в работоспособном состоянии и капитальному ремонту не подлежат», – говорится в сообщении прокуратуры.



Также прокуратура установила нарушения при проведении процедуры закупки филармонией. Возбуждены административные дела.



«В нарушение требований ст. 3.6 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положения учреждения о закупках товаров, работ, услуг, в документации о закупках на проведение обследования и на проведение экспертизы установлены противоречивые размер, сроки и порядок оплаты авансирования работ/услуг. Кроме того, в нарушение ч. 2 ст. 4.1 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ, филармонией подлежащая размещению информация о договоре на обследование дома была размещена в реестре договоров с нарушением вышеуказанных требований в виде превышения установленного законом срока на 8 дней», – рассказали в пресс-службе ведомства.



Дом на Карла Либкнехта 1954 года постройки. В нём 32 квартиры, пять из них, кстати, находятся на праве оперативного управления у филармонии. Согласно проекту, необходим снос дома и вырубка части сада Вайнера. Жильцы выступили против сноса дома и направили обращение к властям с требованием прояснить ситуацию. В нём говорится, что к жильцам дома относятся пренебрежительно. Складывается ощущение, что снос дома – вопрос решённый, ведь проект застройки презентовали до того, как начали разговаривать с собственниками.