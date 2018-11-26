Один из пострадавших в ДТП на Фурманова выписан из реанимации

11:51 | 28.11.2018

37-летнего мужчину, пострадавшего в ДТП на улице Фурманова в Екатеринбурге, выписали из реанимации и перевели в травматологию. Его состояние остаётся тяжелым, предстоит ещё несколько операций, врачи пока не делают прогнозов.



Напомним, что утром 14 ноября автомобиль Honda CR-V, ехавший по улице Фурманова в направлении улицы 8 Марта, вылетел на тротуар и на бешеной скорости сбил трёх человек: 2-летнего мальчика с матерью и мужчину. На водителя завели уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц).



Позже стало известно, что водитель – 50-летний Владимир Пузырёв – был лишён водительских прав из-за заболевания. Предположительно, эпилепсии.



Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство Следственного управления Следственного комитета РФ по Свердловской области и арестовал Пузырёва до 13 января.



Отметим, что двое других пострадавших – женщина и ребёнок – тоже получили серьёзные травмы и находятся в больнице.