На улице Серафимы Дерябиной под колёса автомобиля попала 16-летняя девушка

11:00 | 28.11.2018

ГИБДД Екатеринбурга

Накануне на улице Серафимы Дерябиной автомобиль KIA Ceed сбил 16-летнюю девушку.



Как сообщили в ГИБДД, машина двигалась со стороны Объездной дороги в направлении Бардина. Девушка начала переходить дорогу на зелёный свет, а когда загорелся красный, побежала. В это время её и сбил KIA.



В результате пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую травму и перелом таза. Её госпитализировали.