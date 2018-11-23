В Екатеринбурге с третьей попытки нашли подрядчика для «Эрмитажа-Урал»

10:41 | 28.11.2018

Администрация Екатеринбурга наконец нашла подрядчика для строительства культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии. Кто будет строить долгожданный уральский «Эрмитаж», не уточняется. Подробности станут известны после публикации протоколов.



Напомним, что за 217,2 млн рублей необходимо реконструировать имеющееся здание бывшей типографии «Гранит» на Вайнера, 11, и возвести пристрой к нему. Ранее два конкурса не состоялись из-за отсутствия заявок.



Накануне депутат гордумы Екатеринбурга и генеральный директор «ЛСР. Недвижимость – Урал» Владимир Крицкий назвал строительство «Эрмитажа-Урал» убыточным для подрядчиков проектом.