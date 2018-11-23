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10:22 | 28.11.2018

Фото: URA.RU

Конкурс детских рисунков с изображением геев и лесбиянок прошёл в одной из школ Екатеринбурга

Конкурс и выставку детских плакатов с нарисованными однополыми парами на тему «Толерантный мир» организовали в школе № 115 Екатеринбурга, об этом сообщает портал URA.RU.

В конкурсе приняли участие ученики 5–11-х классов. В своих рисунках дети изобразили однополые пары, многие рисовали радугу (символ движения сексуальных меньшинств). Так, например, один из учеников 9-го класса нарисовал плакат с надписью: «Нам не дано выбирать внешность, ориентацию, расу. Мы все по-своему уникальны». На рисунке автор изобразил фигуры двух девушек, двух мужчин и мужчины с девушкой. На некоторых плакатах имеются надписи об однополых отношениях и толерантности.

Журналистам издания не удалось оперативно получить комментарий у руководства школы № 115, однако ответивший на звонок сотрудник образовательного учреждения подтвердил факт того, что конкурс проходил. Не удалось журналистам URA.RU связаться и со свердловским министром образования Юрием Биктугановым, на сообщения и звонки он не отреагировал. Исполняющая обязанности директора департамента образования администрации города Екатеринбурга Екатерина Сибирцева пообещала прокомментировать ситуацию позже.

© «Вечерние Ведомости»

 


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