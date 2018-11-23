На Сиреневом бульваре у подъезда дома нашли труп

10:20 | 28.11.2018

Накануне вечером во дворе дома на Сиреневом бульваре у подъезда обнаружили труп. Как сообщил подписчик группы «Инцидент Екатеринбург» во «ВКонтакте», мужчина упал сверху, из окна дома.



Обстоятельства произошедшего выясняют следственные органы. Как отметили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, криминала в смерти не усматривается.



По информации Е1, когда на место прибыла полиция, мимо проходила группа молодых людей. Один из них опознал в погибшем своего отца. Молодой человек рассказал, что отец ушёл из дома, оставив записку.